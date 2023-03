Chấn chỉnh Home Credit, F88: Tuân thủ và minh bạch để đáp ứng nhu cầu

Sau khi một số công ty đòi nợ thuê bị điều tra và các nhân viên thu hồi nợ của những công ty này bị khởi tố hình sự, các cơ quan chức năng đã mở rộng kiểm tra sang lĩnh vực cung cấp dịch vụ cầm đồ và cho vay tiêu dùng, nhằm rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp, đảm bảo dịch vụ cầm đồ, cho vay tiêu dùng phải theo đúng quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra tại Home Credit.

Gọi tên Home Credit...

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh cầm đồ, hoạt động cho vay tiêu dùng và điều tra, xử lý các sai phạm của một số công ty cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê, ngày 28/3, Công an TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM để kiểm tra Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam. Đây là một trong những công ty tài chính tiêu dùng, cho vay trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam.

Tương tự như cách thức kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88, ngày 28/3, nhiều xe cảnh sát xếp hàng dài, với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Công an TP.HCM thực hiện phong toả để khám xét trụ sở của Công ty tài chính Home Credit, làm việc với nhân viên và các lãnh đạo công ty này về hoạt động cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân và nghi vấn có sai phạm trong thu hồi nợ.

Cùng thời điểm kiểm tra Home Credit, lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự của Công an TP.HCM cũng phong toả và kiểm tra Công ty mua bán nợ Galaxy, trụ sở tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức. Toàn bộ công ty này bị yêu cầu dừng làm việc, phục vụ công tác kiểm tra.