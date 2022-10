Chạm trán vợ cũ: "Em đã chờ đợi mình tái hôn nhưng anh không xuất hiện"

Anh Khang đã có một trải nghiệm như vậy. Cuộc hôn nhân của Anh Khang và Hải My, nếu không phải do mẹ anh can thiệp quá sâu, thì đã không tan vỡ.

Mẹ chồng Hải My là người sống thực dụng, bà luôn nói về tiền và đòi hỏi con cái quá nhiều điều vô lý. Trong khi Hải My là người thẳng thắn và không chịu nổi sự đòi hỏi, can thiệp tài chính của mẹ chồng. Cuộc hôn nhân của họ vì mẹ chồng mà xáo trộn. Lẽ ra, họ có thể cùng nhau vượt quá khó khăn, nhưng cả hai đều chọn cách rút lui.

Sau khi thu mình lại giữa gia đình nhà chồng, Hải My đệ đơn ly hôn. "Chỉ cần mẹ anh còn ở đây, cuộc sống của chúng ta sẽ không dễ dàng gì. Mẹ có ý nghĩa với anh, vì vậy chúng ta không còn cách nào khác", Hải My đã nói như vậy khi đề nghị đường ai nấy đi.