Chậm nộp thuế bị phạt, chậm hoàn thuế cho dân thì sao?

Rất nhiều độc giả VietNamNet bày tỏ mong muốn Tổng cục Thuế lắng nghe nhu cầu chính đáng của người nộp thuế và sớm triển khai tính năng hoàn thuế tự động tự động đơn giản như chuyển khoản ngân hàng. Phải công bằng với người nộp thuế Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết “Hoàn thuế tự động bớt phiền hà cả người dân và cán bộ thuế: Tại sao không làm?”, rất nhiều độc giả chia sẻ thêm thông tin về những bất cập trong thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và bày tỏ mong muốn ngành Thuế sớm triển khai tính năng hoàn thuế tự động. Rất nhiều người dân mong sớm được hoàn thuế tự động. Ảnh: Nam Khánh Độc giả Chien Bui kể: “Tôi đã trải nghiệm hoàn thuế đầu năm 2023, xoay xở mò mẫm trên mạng, vừa làm vừa tải app (ứng dụng) bổ sung rồi chạy ra cục thuế xin mở lại khi bị khóa hoặc xin hủy bản khai… Quá mệt mỏi nên cuối cùng đặt vấn đề làm dịch vụ, kết nối nhân viên làm dịch vụ với cán bộ thụ lý hồ sơ. Sau một thời gian họ tính toán và thông báo “chỉ được từng này thôi”. Quá mệt mỏi vì thời gian kéo dài tới 6, 7 tháng, tôi chấp nhận số tiền hoàn thuế đó cho xong”. Độc giả Hùng nguyễn văn cũng có trải nghiệm không tốt khi làm thủ tục hoàn thuế: “Năm 2023, khi quyết toán Thuế TNCN trên hệ thống, số thuế tôi được hoàn trên 5 triệu đồng, nhưng làm đi làm lại vẫn không hoàn tất được việc kê khai và cập nhật lên hệ thống. Cứ thấy báo chỉ tiêu 11 hoặc 12 bắt buộc phải ghi thông tin, trong khi tôi đã nhập thông tin đầy đủ. Nhìn chung thấy phần mềm chưa tốt, cần cải thiện thêm để bớt thủ tục cho người dân”. Độc giả Nguyễn cường bức xúc: Khi quyết toán thuế TNCN, nếu số tiền phải nộp còn thiếu thì thu nhập có ở đâu cũng bị cơ quan thuế lôi ra. Trong khi muốn hoàn thuế thì phải đáp ứng yêu cầu nào là căn cước công dân (trong khi đã có mã số thuế), hợp đồng lao động (trong khi đã có biên lai chứng nhận thu nhập), quyết định nghỉ việc (nếu không còn làm việc), cam kết không có thu nhập ở đâu khác. Cơ quan thuế có thể biết hết được nguồn thu nhập của một mã số thuế nào đó. Vậy nhưng cán bộ thuế cứ hôm nay bảo thiếu cái này, mai bảo thiếu cái khác, làm cho người muốn hoàn thuế nản. May mắn hơn nhiều người khác, độc giả Thanh Long Bui nộp hồ sơ online thành công, hệ thống ghi nhận nhưng hơn 3 tháng chưa xử lý, đến lúc xử lý thì lại kêu giấy tờ chưa hợp lý, lại tiếp tục nộp bổ sung và chờ đợi. Tương tự, độc giả Can Tho cũng đã nộp đầy đủ hồ sơ nhưng phía cơ quan thuế vẫn bảo thiếu, mấy tháng trời vẫn chưa trả hoàn thuế. Không được thuận lợi như một số người, từ tháng 4/2024, độc giả Thanh nộp hồ sơ hoàn thuế cho năm 2023, đến hiện tại vẫn chỉ có duy nhất trạng thái tiếp nhận, không biết đúng sai đủ thiếu thế nào. Chung câu hỏi “Liệu có công bằng không khi người dân chậm nộp thuế thì bị phạt, còn hoàn thuế thì vô thời hạn”, độc giả Đào Tuyết phản ánh: “Tôi đã kê khai đầy đủ theo thông báo trên hệ thống thuế, vậy mà sau 1 tháng, cơ quan thuế thông báo từ chối vì số liệu khác trên hệ thống mà không nói rõ số liệu nào, yêu cầu phải đến tận cơ quan thuế...”. Cơ chế hoàn thuế phức tạp đã khiến không ít người nộp thuế phải “bỏ cuộc”. Độc giả TM Hung Huy là một ví dụ: “Tôi cũng còn vài triệu tiền hoàn thuế từ mấy năm trước, thấy thủ tục nhiêu khê nên chán chẳng buồn làm hoàn thuế, dư tiền thuế để đó mà thuế năm nay thì vẫn cứ phải nộp đủ”. Độc giả Công nhẩm tính một số năm không làm hoàn thuế vì thủ tục rắc rối thì tổng số tiền cũng gần 10 triệu đồng. “Vậy tiền đó giờ ở đâu? Con số đọng lại (của những người chưa nhận tiền hoàn thuế - PV) chắc chắn phải rất nhiều chứ không ít”, độc giả Công đặt câu hỏi. “Người dân chậm nộp thuế thì sẽ bị tính lãi, bị phạt. Tại sao cơ quan thuế chậm hoàn thuế (treo tiền hoàn thuế) cho dân lại không bị sao cả? Khi cơ quan thuế cũng phải chịu lãi và nhân viên phụ trách phải chịu trách nhiệm với việc chậm hoàn thì may ra mới thúc đẩy tiến trình hoàn nhanh cho dân”, độc giả Immica đặt vấn đề. Hoàn thuế tự động sẽ giảm quan liêu, tham nhũng Theo độc giả Van Long Nguyen, chắc chắn rất nhiều người dân mong được hoàn thuế tự động: Sau khi đã nộp thuế rồi, nếu còn dư thì được hoàn trả, hoặc tính bù vào thuế của năm còn thiếu, đơn giản như chuyển khoản vậy. Độc giả Hà Thu cũng rất mong được triển khai hoàn thuế tự động, sẽ tiết kiệm được thời gian cho người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan thuế (vì thủ tục giấy tờ không ít...) Độc giả Nguyendungphuoctq hy vọng ngành Thuế sớm triển khai hoàn thuế tự động. Nếu hệ thống nộp thuế, hoàn thuế đơn giản tiện lợi thì chắc chẳng ai để đến mức không biết nợ thuế rồi bị phạt. Độc giả với nickname Hộp Thư Đến chia sẻ: “Thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khai báo tạm trú tạm vắng, đăng ký sở hữu tài sản… nên cải cách theo hướng đơn giản minh bạch thì có thể tiết kiệm hàng tỷ giờ của nhân dân. Hàng tỷ giờ lao động đó mà tiết kiệm được thì năng suất lao động của Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta nên tập trung cải cách những cái đó”. Độc giả Đỗ Quân nêu quan điểm: “Bây giờ công nghệ hiện đại, phần mềm kết nối liên thông dữ liệu hết, người dân đã nộp thuế online được thì cũng mong Tổng cục thuế làm tính năng hoàn thuế tự động”. Độc giả Thịnh khẳng định, công nghệ có thể giải quyết được hết, chỉ có điều đơn vị thuế muốn làm hay không thôi. Độc giả Thoa Nguyễn lưu ý, không hoàn thuế tự động sẽ tạo điều kiện cho “cò” hoạt động, phiền hà và mất thời gian cho người nộp thuế. “Mong Tổng cục Thuế có tính cầu thị, lắng nghe nhu cầu chính đáng của người dân,.. mục đích cũng chỉ là để công việc chung được tốt hơn. Mọi thao tác có thể làm online thì nhân viên đơn vị thuế cũng bớt việc”, độc giả Lương Xuân Nghĩa bày tỏ.