Chạm mặt các 'trùm buôn hàng nóng' ở miền Tây, lộ kho lớn súng ống

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng và nhóm đàn em, những người có liên quan, Công an thu giữ 7 khẩu súng quân dụng, các linh kiện lắp ráp súng và hàng trăm viên đạn.

Hồi năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi khi đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá đường dây hoạt động của Hùng "kề" và đám đàn em.

Hùng mua các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn. Do đó, tên tuổi của Hùng "kề" tạo được chỗ đứng hoạt động băng nhóm ở An Giang.

“Ông trùm” Huỳnh Trần Hùng (39 tuổi, ngụ TP Long Xuyên), được nhiều dân ăn chơi ở An Giang biết đến với biệt danh Hùng “kề”. Hùng “kề” có phong cách ăn chơi hào phóng nên được nhiều thanh niên nhận làm đàn anh. Hùng sẵn sàng “móc hầu bao” để cho đàn em “bay tận mây” trong những cuộc chơi xa xỉ. Năm 2015, Hùng bị công an bắt giữ cùng tang vật là ma túy. Hùng bị tuyên án 5 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Từ kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, công an các tỉnh, thành ở miền Tây đã tập trung đấu tranh thành công nhiều chuyên án, triệt xóa nhiều vụ "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy mô lớn.

"Doanh nhân" tàng trữ hàng chục khẩu súng

Còn nhớ, hồi năm 2017, từ tin tố giác của người dân, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang P.H.N (ngụ quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ, đại diện pháp luật cho một công ty ở quận Bình Thuỷ, hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê) đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 2 khẩu súng và 174 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh. Công an thu giữ 28 khẩu súng, trong đó gồm 2 súng Rulo, 2 súng Carbine, 1 súng AR15, 1 súng Colt 45, 5 súng bắn đạn hoa cải và nhiều khẩu súng thể thao khác. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1.855 viên đạn các loại, 2 ôtô, 5 khẩu côn nhị và 8 cặp côn nhị khúc.

Số súng đạn Công an Cần Thơ thu giữ vào năm 2017

Khi đó, cơ quan Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam P.H.N về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tại cơ quan công an, N. khai sử dụng súng, đạn nói trên để đi săn.

Đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng cực lớn

Mới đây, Công an tỉnh Kiên Giang đã bóc gỡ đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng lớn nhất miền Tây, qua đó thu giữ cả “kho súng, đạn”, gây chấn động dư luận.

Cán bộ điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, TP Rạch Giá và một số huyện của tỉnh, từ cuối năm 2021, đầu năm 2022, xuất hiện nhiều vụ các đối tượng sử dụng hàng “nóng” như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội… khiến dư luận xôn xao.

Nhận diện đối tượng tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen và có đường dây mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ.

Trong đó, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phân công nhiệm vụ cho các trinh sát viên, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm tiến hành thu thập chứng cứ tài liệu, quyết tâm triệt phá đường dây mua bán súng, đạn để trấn an dư luận.