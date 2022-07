Chậm, hủy chuyến bay tăng vọt: Yêu cầu hãng bay thực hiện nghiêm slot được cấp

Cục Hàng không chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực và thực hiện các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, chất lượng phục vụ hành khách trong dịp cao điểm hè 2022. Đồng thời nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra các cảng hàng không, sân bay, đặc 2 biệt là các cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Theo số liệu từ Cục Hàng không, từ 19/5 - 18/6, các hãng hàng không đã khai thác 30.808 chuyến bay, tăng 528,7% so với cùng kỳ và tăng 18 % so với tháng trước.

Tuy vậy, số chuyến bay bị chậm chuyến cũng tăng vọt. Cụ thể, trong tháng 6/2022 đã có 5.602 chuyến, chiếm 18,2%. Tỷ lệ này tăng hơn 15,9% so với cùng kỳ và tăng 9,4% so với tháng trước đó. Nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do: Máy bay về muộn (chiếm tới 13,4% trong số 18,2%), hãng hàng không (chiếm 2,5%), trang thiết bị và dịch vụ tại cảng (chiếm 1%); thời tiết, quản lý, điều hành bay và lý do khác.