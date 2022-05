Chai đựng trà sữa giống hệt bình nước giặt đồ khiến người dùng hoang mang

Ông Wu Zhengping, luật sư tại công ty luật Hubei Shouyi, nói với Jimu News rằng vấn đề an toàn thực phẩm không chỉ liên quan tới chất lượng thực phẩm, mà còn các nguy cơ gây mất an toàn khác như quy cách và phương thức đóng gói.

“Theo Luật An toàn Thực phẩm, hệ thống đánh giá nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng bao gồm giám sát chất lượng thực phẩm, cũng như mức độ an toàn của khâu đóng gói”, ông Wu nhấn mạnh.

Hồi tháng Một, một cụ ông ở thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã không may đưa nhầm chai tẩy rửa hóa chất cho cháu trai uống vì nghĩ rằng đây là chai nước ép cam, theo Beijing Youth Daily.

Cậu bé sau đó đã nhanh chóng được người nhà đưa vào viện cấp cứu và được rửa ruột. Cụ ông cho hay đã đưa nhầm cho cháu trai vì nhãn dán bên ngoài có hình quả cam, cũng như màu sắc bao bì tương đồng với màu của chai nước ép.

