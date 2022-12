Chaeryeong (ITZY) biểu cảm bất ổn trên sân khấu, sức khỏe đáng báo động

ITZY đã cháy hết mình trên sân khấu âm nhạc cuối năm với 2 bài hát Cherish và What I Want

Vào ngày 24/12 vừa qua, các cô gái ITZY đã góp mặt tại đêm hội âm nhạc SBS Gayo Daejeon 2022 của nhà đài SBS. Nhóm nhạc nhà JYP đã đốt cháy sân khấu với 2 màn trình diễn Chesire và What I Want, khoe trọn vũ đạo mạnh mẽ cũng như thần thái trình diễn cuốn hút.

Đáng nói, trong khi các thành viên đều thể hiện sức hút mạnh mẽ như thường lệ thì Chaeryeong lại gặp khó khăn ở phần cuối màn trình diễn What I Want. Cô nàng liên tục cắn môi thể hiện rõ nét lo lắng, bất an khi máy quay lia tới. Chưa dừng lại ở đó, nữ thần tượng còn bất ngờ cúi người xuống ôm bụng sau khi hoàn thành 2 ca khúc. Thành viên Lia đã quay sang hỏi thăm khi thấy triệu chứng bất thường của cô em.

Ngoài ra, ITZY cũng xuất hiện và biểu diễn với tư cách khách mời trong concert của Psy vào cùng một ngày khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các cô gái nói chung và Chaeryeong nói riêng.



Chaeryeong gục mặt ôm bụng ở cuối màn trình diễn What I Want khiến nhiều fan hâm mộ lo lắng



Chaeryoung (ITZY) liên tục mím môi cho thấy cô nàng đang ở trong trạng thái lo lắng, không được khỏe