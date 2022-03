Cha Son Ye Jin ôm chặt Hyun Bin, nói gì với chàng rể quý?

Sau nhiều trông ngóng, hôn lễ của Hyun Bin và Son Ye Jin đã chính thức diễn ra vào chiều 31/3. Những khoảnh khắc trong hôn lễ đều được cư dân mạng cập nhật từng phút từng giây.

Toàn cảnh hôn lễ Hyun Bin - Son Ye Jin

Son Ye Jin được cha dắt ra lễ đường trên nền nhạc Moon River, đây là nhạc phim Breakfast At Tiffany’s vào năm 1961. Người đẹp cũng không giấu nổi sự xúc động và rơi nước mắt khi nắm tay Hyun Bin.