Cha ruột, nhóm 3 Con Mèo đóng MV của Phương Uyên, Thanh Hà

MV với thời lượng dài hơn 6 phút nhưng chỉ có 4 câu hát được nhắc đi nhắc lại nhiều lần gợi cảm giác cho người nghe muốn hát theo: “I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you". (Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Thương mến - PV). Lời bài hát là một thông điệp ý nghĩa gửi đến mọi người về sự chấp nhận, biết ơn và tha thứ.