Cha mẹ xoay đủ kiểu, 'cắn răng' chi chục triệu đồng/tháng thuê người trông con

"Hà Nội cần mạnh dạn hơn trong việc mở cửa trường, phụ huynh nào muốn gửi con có thể cho đến lớp, ai không muốn cứ để trẻ ở nhà. Với số lượng đi học ít, chúng ta sẽ đảm bảo giữ khoảng cách và sự chăm sóc tốt nhất cho trẻ. Như thế, vừa đáp ứng được nhu cầu của nhóm phụ huynh cần gửi con và giải quyết được bài toán mở cửa trường học", vị phụ huynh nói.

Cô Nguyễn Bích Liên, giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng, đặc thù của trẻ khi vào lớp 1 không thể tập trung cao độ và tiếp nhận kiến thức suốt vài giờ. Việc phụ huynh kèm cặp, đốc thúc con trong buổi học online vô cùng quan trọng. "Trong hoàn cảnh hiện nay, trẻ không thể học online mà không có bố mẹ. Con có thể hiểu bài hay không, ngoài giáo viên, công sức của bố mẹ chiếm đến 50%", cô Liên nói.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2021 - 2022 thành phố có gần 129.000 học sinh lớp 1. Nếu tính cả cấp mầm non, tiểu học và lớp 6 thì khoảng gần 1,5 triệu học sinh thủ đô đang phải tạm nghỉ ở nhà do dịch COVID-19. Điều này đồng nghĩa việc hàng trăm nghìn gia đình đang phải đau đầu tìm cách gửi con để đi làm.

Theo Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có hơn 15.480 trường mầm non, hơn 193.000 nhóm lớp mẫu giáo độc lập, phục vụ khoảng 5 triệu trẻ. Tính riêng 6 tháng cuối năm 2021, hơn 28.500 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng hoạt động; gần 600 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục phải giải thể.

Hai thành phố lớn TP.HCM và Hà Nội đóng cửa hoàn toàn hệ thống mầm non trong gần năm qua. TP.HCM lên kế hoạch mở cửa trường mầm non từ tháng 2. Hà Nội chưa đưa ra dự kiến.