Cha mẹ thông minh sẽ BỚT NÓI 3 câu này: Con cái ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, chính người lớn cũng đỡ mệt mỏi, đau đầu

Nhiều cha mẹ dùng những lời nói gây tổn thương như một "câu thần chú" để bắt ép con phải ngoan ngoãn nhưng họ lại quên mất rằng, đây cũng có thể là một lưỡi dao cứa vào tinh thần trẻ. Sống dưới sự buộc tội của cha mẹ, con cái sẽ nghi ngờ tình thương của cha mẹ, lúc nào cũng rơi vào bất lực, bất an. "Cha mẹ không tin mình, mình có đúng cũng không được nói lại, mình không có quyền lên tiếng,..." - đó sẽ là những điều mà trẻ nghĩ.



Ảnh minh họa.

3. Câu than thở



Một bà mẹ ở Trung Quốc từng chia sẻ lại câu chuyện của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý. Cô kể, có một hôm con gái cô bỗng nhiên hỏi: "Mẹ ơi, con đã làm gì sai ạ?". Khi cô ngạc nhiên hỏi lại thì con nói: "Mẹ tuy không đánh mắng con nhưng gần đây mẹ luôn thở dài, nói rằng mẹ rất mệt mỏi, nhà không có tiền, cuộc sống quá khó khăn... Con cảm thấy thật tệ, nhất định con đã làm sai điều gì…".

Nghe thấy con nói vậy, cô vội ngắt lời và ôm con vào lòng: "Mẹ xin lỗi vì chuyện cá nhân ảnh hưởng đến con. Những chuyện này đều không liên quan gì đến con cả. Con ngoan lắm".

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi cha mẹ vô ý nói ra những câu than thở, tiêu cực. Cha mẹ nói ra để đỡ bực bội, mệt mỏi, than cho đỡ nặng lòng nhưng không ngờ rằng, những lời đó gây hại rất lớn cho trẻ. Khi nghe phải quá nhiều lời than vãn tiêu cực, trẻ sẽ thấy thế giới xung quanh toàn một màu xám xịt. Trẻ bỗng cảm thấy bi quan, thận trọng và nhiều lúc cảm thấy chính mình là người có lỗi.

"Nếu không phải nuôi mình, không phải đóng tiền học, mua quần áo mới cho mình, có phải bố mẹ sẽ không phải vất vả như thế", "Mình đúng là gánh nặng của bố mẹ",... - đó sẽ là những điều ám ảnh tâm hồn non nớt của trẻ. Chính vì vậy, để trẻ trưởng thành hồn nhiên và hạnh phúc, cha mẹ cần chú ý cảm xúc, đừng để cuộc sống bộn bề của người lớn ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

