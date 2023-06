Cha mẹ phải làm sao khi con luôn lo lắng, không chịu rời vòng tay?

Trẻ sẽ thấy lo lắng khi phải xa rời cha mẹ để bước vào một môi trường xa lạ (Ảnh: Freepik).

Nếu trẻ luôn cảm thấy lo lắng và buồn bã khi phải rời xa cha mẹ thì cha mẹ không nên bắt trẻ phải tự lập ngay mà hãy bắt đầu chú ý tới một vài vấn đề về cảm xúc của con để thấu hiểu và xoa dịu nỗi sợ hãi bên trong của trẻ. Chứng rối loạn lo âu khi phải chia xa có thể là do bốn cảm giác dưới đây.

Đầu tiên là cảm giác an toàn. Nhu cầu về sự an toàn là điều mà ai cũng cần có từ khi mới chào đời. Nếu trẻ không thường được người lớn ôm ấp khi còn nhỏ và phải khóc rất lâu trước khi được dỗ dành thì điều này sẽ làm tổn hại đến lòng tin của trẻ. Và khi trẻ không còn tin tưởng vào thế giới bên ngoài thì trẻ sẽ không còn cảm giác an toàn.