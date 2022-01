Cha mẹ, người thân cần phòng ngừa nguy cơ bạo hành trẻ

Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu, hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên, tức người tình của mẹ cháu bé về hành vi giết người, theo Điều 123 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã rất quyết liệt và nhanh chóng làm rõ vụ việc thể hiện sự không khoan nhượng trước tội ác đối với trẻ em để mang lại sự bình yêu cho mỗi gia đình và xã hội. Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được đối tượng Nguyễn Trung Huyên với tội ác kinh hoàng giết cháu bé 3 tuổi vô cùng tàn ác, man rợ và chưa từng có trong xã hội văn minh.

Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, làm nghề thợ mộc, trú Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, cũng cần thiết phải làm rõ vai trò của người mẹ trong vụ án này. Người mẹ có phạm tội hay không sẽ được cơ quan Công an điều tra xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nếu người mẹ chứng kiến đối tượng nhiều lần có hành vi sát hại con mình mà không can ngăn, bỏ mặc cho hậu quả xảy ra, dù không có tác động nào cùng đối tượng sát hại con thì vẫn phải chịu trách nhiệm đồng phạm giết người cùng đối tượng với vai trò giúp sức về tinh thần.