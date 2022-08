Cha mẹ làm gì để con vừa phát triển tốt, vừa đảm bảo an toàn?

"Với trẻ 3 tuổi, thông thường trẻ phải được chơi trong môi trường an toàn (trong gia đình) hoặc nơi công cộng với sự giám sát (24/24) của một thành viên trong gia đình. Trách nhiệm của người lớn là phải giám sát và bảo vệ những đứa trẻ thật an toàn. Cha mẹ cần dạy con nguyên tắc để giữ an toàn trong môi trường một mình hoặc với người lạ. Cha mẹ cần biết con ở đâu, với ai mọi lúc. Phải quy định và dạy cho trẻ thói quen xin phép cha mẹ trước khi đi bất cứ đâu. Số điện thoại của bố và mẹ phải cho con thuộc để có thể tìm cách liên lạc. Cha mẹ cần chỉ ra những nơi nào an toàn để chơi, những lối đi nào an toàn để đi, một số nguyên tắc ứng xử ở nơi công cộng. Cha mẹ cũng cần dạy trẻ tin vào bản năng của mình, giải thích rằng nếu chúng không cảm thấy thoải mái hãy tránh càng xa càng tốt và tìm cách chạy về với các thành viên gia đình", PGS.TS Trần Thành Nam cho biết.



TS Vũ Thu Hương: Việc để một đứa trẻ 3 tuổi rời khỏi tầm mắt quá 1 giờ là quá nguy hiểm.

Theo TS Vũ Thu Hương (Trung tâm Cá siêu quậy), trẻ 3 tuổi vẫn chưa thể rời khỏi mắt quan sát của người lớn dù trong chốc lát. Việc để một đứa trẻ rời khỏi tầm mắt quá 1 giờ là quá nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn mà con trẻ vẫn được rèn luyện kĩ năng, cha mẹ cần chú ý các vấn đề sau: