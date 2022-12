Cha mẹ không nên cấm trẻ làm 10 điều tưởng là có hại này

Đôi khi, chúng ta thậm chí có thể tự tạo thời gian rảnh rỗi cho con, đặc biệt là khi nhận thấy rằng con đang chán nản hoặc căng thẳng. Thành tích học tập tốt không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là sức khỏe tinh thần và tâm lý khi bị lấp bởi các nhiệm vụ ở trường. Nếu bạn thấy con mình cần nghỉ ngơi, hãy cho chúng cơ hội sống chậm lại và lắng nghe bản thân: Chúng muốn gì? thích làm gì? đang mơ ước về điều gì? Vì đôi khi thật khó để tìm ra thời gian và năng lượng để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đơn giản như vậy trong vòng xoáy của tất cả các nhiệm vụ mà cả cha mẹ và con cái đều có.

Tranh cãi với người lớn

Loại lệnh cấm này có thể nguy hiểm khi nói đến những đứa trẻ nhỏ hơn. Điều quan trọng là trẻ phải biết rằng không phải tất cả người lớn đều tốt như nhau và không phải tất cả các công việc lặt vặt hay yêu cầu của chúng nên hoặc thậm chí cần phải được thực hiện ngay lập tức.

Đối với những đứa trẻ lớn hơn, đó là vấn đề đạo đức. Thật không may, trí tuệ và công lý ngày càng ít phụ thuộc vào tuổi tác của một người. Đôi khi một người lớn tuổi có thể nhầm lẫn về điều gì đó hoặc cư xử một cách bất lịch sự. Điều quan trọng là học cách bảo vệ ý kiến riêng và ranh giới cá nhân trong những tình huống này. Đến lượt mình, người lớn cần dạy con làm điều đó mà không gây ra tranh cãi, giận dữ và lăng mạ.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã mất kiểm soát đối với con vì chúng bắt đầu tranh cãi với bạn quá thường xuyên, hãy nhớ rằng tranh cãi là chiến trường của cả hai người chứ không chỉ một người. Và cho con thấy một ví dụ tích cực bằng cách biến tranh cãi thành một cuộc tìm kiếm sự thỏa hiệp.

Chọn quần áo

Đôi mắt của nhiều bậc cha mẹ bắt đầu “co giật” trong khi đi mua sắm với con cái. Không chỉ vì giá cả, nhiều lựa chọn và những cuộc tranh cãi liên tục, mà còn do thực tế là do chúng ta không đồng ý với những thứ mà con thích. Chuyên gia tâm lý đề nghị các bậc cha mẹ nên giữ bình tĩnh trong những tình huống đó. Rốt cuộc, bạn không phải là người sẽ mặc những chiếc quần jean rách hay chiếc áo hoodie màu sắc lòe loẹt đó. Tốt hơn hết là bạn nên để con tự chọn đồ cho chúng vì 2 lý do: