Cha mẹ khoe con trên mạng: Khoe thế khác gì hại con!

Số liệu từ Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 cho thấy, trong 19 năm hoạt động, tổng đài nhận được gần 5,4 triệu cuộc gọi, trong đó có hơn 9,6 nghìn cuộc gọi hỗ trợ, can thiệp do trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, bóc lột. Cụ thể, có gần 4,2 nghìn cuộc gọi hỗ trợ can thiệp do trẻ bị bạo lực; hơn 2,4 nghìn cuộc gọi về trẻ em bị xâm hại tình dục; hơn 748 cuộc gọi hỗ trợ trẻ em bị bóc lột…

Tính từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ các cuộc gọi tư vấn liên quan đến xâm hại, bạo lực trẻ em chiếm hơn 1 nửa. Trong những người gọi tới tổng đài 111, trẻ em là nhóm gọi tới nhiều nhất (hơn 48%), cha mẹ và người chăm sóc trẻ gọi tới chiếm 17%...