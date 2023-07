Cha liều mình rượt đuổi báo hoa mai để cứu mạng con gái 6 tuổi

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó GĐ Công an TP Hà Nội, hành vi của 3 công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) trong vụ 'bắn nhầm' dê của dân là không thể chấp nhận, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, tư cách, về quy tắc ứng xử trong bối cảnh lực lượng công an đang siết chặt kỷ cương.