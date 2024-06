Cha gặp tai nạn bị bỏ mặc chết bên đường khi đi "giải cứu" xe cho con

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau khi nhận tin báo, Công an TP Long Xuyên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường; công tác truy vết gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8/6, Công an TP Long Xuyên phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang xác định Phạm Tấn Hinh là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51D-404.xx gây ra vụ tai nạn cho ông Mẩn.