Cha con David Beckham gây chú ý khi cùng đồng hành tại sự kiện từ thiện

Your browser does not support the audio element.

David Beckham (46 tuổi) đã cùng đồng hành với con trai - Romeo Beckham (19 tuổi) tại sự kiện gây quỹ từ thiện cho tổ chức UNICEF (Anh) (Ảnh: Daily Mail).

Xuất hiện tại sự kiện từ thiện, Romeo Beckham gây ấn tượng vì cao vượt cha. Cựu danh thủ David Beckham và cậu con trai thứ hai - Romeo Beckham cùng đồng hành tại sự kiện gây quỹ thường niên được UNICEF (Anh) tổ chức tại London.

David Beckham đã có một thời gian dài hợp tác chặt chẽ với tổ chức này và là một đại sứ thiện chí đồng hành cùng UNICEF (Anh) để giúp đỡ trẻ em tại Anh.