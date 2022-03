CEO Samsung cúi đầu xin lỗi vì bê bối ‘bóp’ hiệu suất Galaxy S22

GOS là phần mềm điều chỉnh hiệu suất của smartphone nhằm giúp pin dùng được lâu hơn, ngăn ngừa máy bị quá nóng khi sử dụng các ứng dụng nặng đô. Samsung đã cài phần mềm này từ Galaxy S7 năm 2017 nhưng người dùng có quyền vô hiệu hóa. Tuy nhiên, đối với Galaxy S22, phần mềm lại tự động kích hoạt, ngay cả trên các ứng dụng phổ biến. Do đó, theo Geekbench – nền tảng đo lường hiệu suất smartphone, phần mềm gây ảnh hưởng đến hiệu suất nói chung của thiết bị, chỉ bằng 53,9% so với công suất cam kết. Để “trừng phạt” hành vi của Samsung, Geekbench đã gỡ bỏ các điện thoại, máy tính bảng gần đây của hãng ra khỏi danh sách đánh giá với lý do vấn đề tín nhiệm.

Tuần trước, Samsung thông báo sẽ khắc phục sự cố bằng một bản cập nhật phần mềm song không thể làm nguôi cơn giận của công chúng. Đúng như suy đoán, tranh cãi của Galaxy S22 trở thành vấn đề số một được đưa ra trong cuộc họp ngày thứ Tư. Các cổ đông chỉ trích ban lãnh đạo Samsung vì không xử lý tốt vấn đề, kêu gọi các biện pháp đối phó với khủng hoảng.

Ông Han cho biết, GOS nhằm tối ưu hóa hiệu suất của điện thoại dựa theo các đặc điểm khác nhau của game thủ. Hiệu suất ổn định rất quan trọng khi chơi game cao cấp, vì vậy công ty đã hạn chế hiệu suất CPU và GPU xuống mức hợp lý nhằm tối thiểu vấn đề quá nhiệt trong khi vẫn giữ được sự ổn định. “Chúng tôi sẽ lắng nghe tiếng nói của người dùng cẩn trọng hơn và trao cho họ chất lượng, dịch vụ tốt nhất, cũng như không lặp lại các sự cố tương tự”, ông Han nói thêm.