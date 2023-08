CEO Quốc Cường Gia Lai nhận lương 10 triệu đồng/tháng nhưng cho công ty vay gần 100 tỷ

Tại 30/6, tổng tài sản của QCG gần 9.700 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho 7.000 tỷ đồng. Còn tiền mặt còn hơn 25 tỷ đồng (giảm 67% so với cùng kỳ) và phải thu ngắn hạn 417 tỷ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ). Tổng nợ phải trả của QCG giảm 5%, còn hơn 5.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đang cho QCG mượn số tiền 95 tỷ đồng. So với quý I/2023, số tiền bà Loan cho công ty mượn tăng 7 tỷ đồng. Trong khi đó, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị QCG là 10 triệu đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát nhận lương 7 triệu đồng/tháng. Tại QCG, bà Nguyễn Thị Như Loan đang giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc sẽ nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng.