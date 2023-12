CEO Nvidia: Mỹ cần tới 20 năm để hoàn toàn tự chủ cung ứng chip

Tại một cuộc hội thảo do The New York Times tổ chức vào tuần trước, Jensen Huang đã giải thích sản phẩm của công ty bán dẫn giá trị nhất thế giới được tạo bởi vô số linh kiện, đến từ các nơi khác nhau trên thế giới – không chỉ Đài Loan, nơi sản xuất những bộ phận quan trọng nhất.

Những diễn biến hiện tại cho thấy còn một chặng đường dài phía trước cho mục tiêu quan trọng của chính quyền Biden nhằm đưa ngành công nghiệp sản xuất bán dẫn trở lại nước Mỹ.