CEO lừa đảo 2 tỷ USD tiền số bị bắt

Hoạt động từ năm 2017, sàn Thodex đột ngột tạm dừng giao dịch hồi tháng 4/2021, với lý do bảo trì liên quan đến giao dịch Dogecoin. Một ngày sau, Ozer tuyên bố công ty đã buộc phải tạm dừng giao dịch do các cuộc tấn công mạng, nhưng khẳng định tiền của khách hàng vẫn an toàn và hứa sẽ trả lại tiền cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn.

Vào ngày 22/4/2021, nhiều người dùng Thodex bất ngờ khi không thể truy cập sàn giao dịch này. Trên website chính thức, Thodex thông báo dừng mọi giao dịch để đánh giá lại các đề nghị từ đối tác. Cảnh sát Istanbul bắt đầu điều tra Thodex với cáo buộc lừa đảo. Bloomberg cho biết tài khoản ngân hàng của Thodex đã bị phong tỏa, và cảnh sát đã khám xét văn phòng công ty.