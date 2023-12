CEO 'đẹp trai giỏi giang' 26 tuổi sở hữu công ty gần 7000 tỷ đồng

"Nhà máy của chúng tôi là đơn vị sản xuất nhựa sinh học PHA lớn nhất Trung Quốc. Sự kết hợp giữa PhaBuilder và lực lượng nghiên cứu giỏi, góp phần tạo ra tiềm năng sản xuất mạnh. Theo logic, nếu công ty chú trọng giảm chi phí sản xuất, yêu cầu về nhân tài sẽ khác. Do đó, chiến lược hiện tại của PhaBuilder vẫn tập trung chiêu mộ nhân sự giỏi", anh chia sẻ.



Từ những kinh nghiệm của bản thân, Lan Vũ Hiên cho hay, sau 2 năm khởi nghiệp, anh thấy rằng việc đưa sản phẩm mới đến với khách hàng không dễ dàng. Vì vậy, PhaBuilder sẽ chú trọng xây dựng chiến lược thu hút khách hàng. Trước tình hình kinh tế khó khăn, Lan Vũ Hiên mong muốn doanh thu của công ty vẫn duy trì ổn định.



Nói về quá trình khởi nghiệp thành công ở tuổi 26, người doanh nhân trẻ chia sẻ nguyên tắc bản thân luôn theo đuổi: "Xây dựng điều lớn từ những thứ nhỏ mang lại giá trị cao trong tương lai". Nhờ những nỗ lực không ngừng, CEO PhaBuilder đã được nhiều tạp chí, viện nghiên cứu tôn vinh.



Ngoài việc được tạp chí Forbes Trung Quốc vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất dưới 30 tuổi trong lĩnh vực công nghệ năm 2022, anh cũng đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu khác, như góp mặt trong danh sách "Hurun China under 30s to watch" do Viện nghiên cứu Hurun công bố vào năm 2021 và 2023.