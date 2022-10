CEO công ty giải trí bị bắt gặp đánh đập thành viên nhóm nhạc nam

Trong đoạn ghi âm, có thể nghe thấy cá nhân tự xưng là Kang Seong Hee đang hét vào mặt các thành viên OMEGA X. SBS News thậm chí còn đưa sự việc lên bản tin và khẳng định CEO chính là thủ phạm. Một số câu nói trong đoạn băng có thể kể đến:

Đoạn ghi âm đã được phát hàng triệu lần trên các nền tảng mạng xã hội

CEO: Các người đã làm được gì cho tôi? Các người đã chăm sóc tôi khi tôi gặp khó khăn chưa? Dừng lại ư?

Thành viên OMEGA X: (nói gì đó không nghe được)... đã đúng

CEO: Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ cậu là ai hả?

Thành viên OMEGA X: (nói về một thành viên khác) Cậu ấy sắp ngất xỉu rồi