Celine Dion mắc bệnh hiếm gặp không thể chữa khỏi

Ngày 7/12, Celine Dion đăng video chia sẻ tình hình sức khỏe bất ổn khiến cô phải hoãn nhiều show diễn quan trọng. Diva cho biết cô được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (SPS) - dạng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp - ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống).

Cố kìm nước mắt khi nói căn bệnh không thể chữa khỏi, ca sĩ My Heart Will Go On kể: "SPS gây ra tất cả cơn co thắt cho tôi. Những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi gây khó khăn cho tôi khi đi đứng và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách tôi đã quen thuộc".