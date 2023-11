Celine Dion lần đầu cất giọng hát sau hơn 3 năm nghỉ diễn để chữa bệnh hiếm

Suốt thời gian dài Celine Dion không biểu diễn cũng như không xuất hiện công khai trước công chúng. Cuối tuần trước, giọng ca 55 tuổi vui vẻ tới dự trận khúc côn cầu giữa Vegas Golden Knights và Montreal Canadiens. Dù đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng giọng ca My Heart Will Go On cười nói vui vẻ và thậm chí còn hát vài câu khiến mọi người bất ngờ.

Tín hiệu lạc quan từ Celine Dion khiến người hâm mộ tràn ngập hy vọng về việc cô sẽ sớm trở lại biểu diễn.