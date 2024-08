Celine Dion chỉ trích ông Trump

Trong cuộc vận động tranh cử của Donald Trump ở Bozeman, Montana, Mỹ, vào ngày 9/8, ca khúc kinh điển My Heart Will Go On (1998) của Celine Dion vang lên qua loa phát thanh ngay trước khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa bước ra sân khấu.

Khung cảnh tưởng chừng đầy cảm xúc và hoành tráng đó lại khiến tỷ phú Mỹ trở thành trò cười trong mắt diva sinh năm 1968 và đông đảo người dân Mỹ.



Celine Dion tố ông Donald Trump dùng bài hát My Heart Will Go On không xin phép. Ảnh: Newsweek