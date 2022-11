CĐV World Cup bị tịch thu trang phục liên quan đến LGBTQ+

Tuy nhiên, anh đã bị ngăn cản không được vào sân vận động do trang phục. "Nhân viên bảo vệ từ chối cho tôi vào sân vận động trận Mỹ - Wales. Họ bắt tôi phải thay áo sơ mi", anh viết trên mạng xã hội.

Trước đó, một nhà báo người Mỹ báo cáo các nhân viên an ninh ban đầu đã từ chối anh tham gia trận đấu World Cup 2022 ở Qatar, nói với anh rằng chiếc áo phông màu cầu vồng là "không được phép" vào sân vận động.

Người hâm mộ xứ Wales và Mỹ, cũng như các nhân viên an ninh của Qatar, đã can thiệp để bảo vệ người hâm mộ mang cờ, biểu tượng của quyền và niềm tự hào của LGBTQ+.

FIFA và Qatar đàm phán khẩn cấp sau khi mũ cầu vồng xứ Wales bị tịch thu. Ảnh: Flipboard.

The Guardian cũng hiểu rằng FIFA quan ngại sâu sắc về một số sự cố xung quanh trận đấu, bao gồm nhân viên và người hâm mộ bị lực lượng an ninh tịch thu, giam giữ do mang lá cờ đại diện cho LGBTQ+ vào sân vận động.

"Tôi chỉ ra rằng FIFA đã đưa ra rất nhiều bình luận về việc ủng hộ quyền của LGBT trong giải đấu này. Tuy nhiên, cách hành xử của họ khiến tôi không nể phục. Họ bắt buộc chúng tôi phải cởi mũ và áo ra, nếu không sẽ không được vào sân vận động", Laura McAllister - người được ủy thác của FAW Trust và là ứng cử viên hội đồng FIFA trước đây - nói.

Trước khi lễ khai mạc diễn ra, Gerdine Lindhout - người đứng đầu bộ phận quảng cáo và tiếp thị trải nghiệm của FIFA - đã hứa với người hâm mộ LGBTQ+ sẽ được an toàn. Khi được hỏi thông điệp của cô sẽ là gì với những người muốn mang cờ cầu vồng vào sân vận động, cô ấy mỉm cười và nói: "Cứ làm đi. Sự kiện này sẽ tạo nên kỷ niệm".