CDC Mỹ công bố nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của Omicron

Người nhiễm Omicron có thể có triệu chứng, xét nghiệm dương tính và có khả năng lây virus cho người khác chỉ sau 3 ngày, ngắn hơn so với mức 4-6 ngày của Delta và chủng gốc, theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) công bố ngày 28/12, New York Times đưa tin.