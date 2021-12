CDC Long An nói gì về việc mua kit test của Công ty Việt Á?

Ngoài ra, ông Dũng cho biết, gần đây chưa từng làm việc với Bộ Công an liên quan vấn đề này, hay cũng không có việc Công an khám xét. “Về thông tin Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét cơ sở của Công ty Việt Á tại Long An, xin đính chính lại đây chỉ là việc xác minh, kiểm tra nhà của nhân viên công ty này. Người này làm việc ở TPHCM nhưng có nhà tại Long An", ông Dũng nói.

Ngoài ra, theo ông Dũng, nhiều đơn vị khác tại Long An cũng có mua kit xét nghiệm PCR của Công ty Việt Á.

Trước đó, ông Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, tỉnh Long An là một trong những địa phương dịch bệnh COVID-19 xảy ra rất phức tạp. Để kịp thời phòng chống dịch, các đơn vị được giao chủ động mua kit test COVID-19 bằng hình thức chỉ định thầu.