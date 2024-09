Cây từ trên núi đổ xuống đường đè 2 bố con

Hai bố con lưu thông trên tuyến quốc lộ 7A ở Nghệ An, bất ngờ bị cây đổ từ trên núi cao xuống, đè lên người. Tối 19/9, lãnh đạo UBND huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h40 cùng ngày khi một số người đi đường qua Eo Vực Bồng, trên tuyến quốc lộ 7A, thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, bất ngờ bị cây cối, đất đá đổ từ trên núi xuống. Do ảnh hưởng của mưa, gió lớn nên cây và đá trên núi rơi xuống đường (Ảnh: Bá Hậu). Trong số đó có 2 bố con người địa phương bị cây đổ đè lên làm xe máy hư hỏng nặng, cả 2 người bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, người dân địa phương đã nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng và chính quyền lên phương án cứu hộ, đồng thời người dân cũng nhanh chóng tìm cách giải cứu nạn nhân. Chiếc xe máy bị cành cây đè lên và bị hư hỏng nặng (Ảnh: Bá Hậu). Lãnh đạo UBND huyện Con Cuông đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu. Đồng thời, huyện đã huy động máy múc, xe đầu kéo và lực lượng công an, quân đội khắc phục sự cố để thông đường. Huyện Con Cuông huy động lực lượng công an, quân đội khắc phục sự cố (Ảnh: Bá Hậu)