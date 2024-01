Cây quất 'Tứ Quý' hội tụ 4 đặc điểm này: Chọn đúng gia chủ cả năm có lộc, tiền tài vô kể

Đặc biệt, phần gốc của cây quất cũng cần được chú ý, người mua không nên chọn những cây quất có phần gốc nhỏ, mà hãy lựa những cây có gốc thẳng, to để đảm bảo trụ vững, giữ chắc được cây.

Nên chọn cây quất có lá to, xanh đậm trông "mỡ màng", quả to tròn sáng bóng, có độ sai quả vừa phải và có một ít quả xanh, quả ương. Bên cạnh đó, cây quất đẹp còn cần có thêm lộc non và hoa. Đó mới là cây quất đẹp.

Không nên chọn cây lá vàng nhỏ, quả bé vừa xấu vừa có biểu hiện của hiện tượng thối rễ. Những cây này mua về nhà sẽ không đẹp mà còn bị héo dần gây rụng lá và quả.

Cách chăm sóc quất tươi lâu ngày tết

Quất mua về phải đảm bảo không vỡ bầu đất. Chọn chậu có kích thước lớn hơn bầu, có nhiều khe hở để lèn thêm đất mà không ảnh hưởng tới phần đất trong bầu để trồng.

Trước khi trồng nên xếp lớp xỉ than vừa phải dưới đáy chậu làm lớp cách nước rồi mới trồng cây. Cách này giúp lớp dưới cùng của cây thoát nước tốt, chống úng ngập gây thối rễ làm cây nhanh héo.

Khi tưới nước nên dùng bình bơm nhỏ phun lên lá cây và chỉ tưới đủ ẩm cho gốc quất để cây được tươi lâu.

