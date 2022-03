Cây giới trên trăm tuổi bị đào trộm, chuyển từ Hà Tĩnh ra Ninh Bình, danh tính kẻ trộm chưa được tiết lộ

Do ở gần nghĩa trang nên khi di quan, bất kỳ đám tang nào cũng dừng lại ở đây để nghỉ, vì thế cây giới trở nên linh thiêng, người dân địa phương không ai dám chặt phá.

Cùng xác nhận nội dung với PV, Trưởng Công an xã An Hòa Thịnh cho biết, vụ việc do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện trực tiếp vào cuộc, Công an xã chỉ phối hợp nên không nắm được thông tin cụ thể.

Sau khi bị kẻ gian đào trộm, “cụ duối” trên trăm tuổi đã được đi “du lịch” ra tận Ninh Bình và trở về địa phương an toàn. Đến nay, danh tính những kẻ tổ chức đào trộm, vận chuyển còn là một điều bí ẩn!

Trần Hoàn