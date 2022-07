Cây dại cứu đói, chi chít gai thành đặc sản, thương lái đã đến tận nhà thu mua

Phải chọn ống lồ ô có nhiều nước. Sau đó, trộn đọt mây với nước mắm, muối, ớt, lá é rồi cho vào ống lồ ô, sau đó bịt kín bằng lá chuối rồi nướng trên bếp than tầm 30 phút.

Khi nướng dưới than, đọt mây không bị dai mà thơm giòn. Vị đắng của mây, vị mặn của muối, vị cay của ớt và vị ngọt từ thịt, tất cả hòa quyện tạo nên một món ăn vô cùng độc đáo. Ăn xong, đọt mây đọng lại ở cổ họng vị the the đắng, ngọt bùi và mát. Đặc biệt, món ăn càng trở nên ngon hơn khi chấm thêm một chút muối é và ăn cùng cơm lam.

Đọt mây rừng trước được bán đầy các khu chợ phiên nhưng do ngày càng khan hiếm nên nhiều người đi rừng về, chưa kịp đem ra chợ bán đã được thương lái đến tận nhà thu mua.

Giá đọt mây hiện đang được rao bán khá cao. Trên các chợ mạng, thực phẩm này đang được bán ở mức 120.000 đồng/bó 10 ngọn. Dù đắt hơn các loại rau khác nhiều lần nhưng đọt mây luôn trong tình trạng cháy hàng, không có hàng để bán.

Tại các nhà hàng, một đĩa đọt mây tầm khoảng 10 ngọn cũng có giá lên đến gần 200.000 đồng.

