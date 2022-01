Cậy có công việc ổn định nên chị dâu suốt ngày nạt nộ mẹ tôi, đến khi anh trai nói ra số tiền chị kiếm được thì cả nhà nóng mặt

một giờ trước Tin Y tế

Trong những dịp lễ tết, lượng tiêu thụ rượu, bia tăng lên một cách đáng kể, do vậy số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí ngộ độc rượu gia tăng. Việc uống rượu bia quá nhiều gây ra nhiều hệ lụy với sức khỏe.