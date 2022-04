Cây cầu kính dài nhất thế giới nằm ở Sơn La mang tên "Con Rồng Trắng" có gì đặc biệt?

Độ cao của mặt cầu đến mặt đất là 150m. Toàn bộ hệ thống cáp treo cũng đều nhập khẩu từ Hàn Quốc và mỗi bó cáp treo có 7 sợi với đường kính mỗi sợi là 50 mm.

Toàn bộ hệ thống cáp của cầu kính được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ảnh: Xuân Tuấn.

Về hệ số an toàn đã được các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức kiểm tra, thử tải trước đó và được đánh giá là một trong những cây cầu kính có hệ số an toàn lớn gấp nhiều lần so với sức tải thực tế đã tính toán.

Cầu kính Bạch Long có chiều rộng mặt cầu chính là 2,4m và chiều rộng đường bằng kính trên vách đá là 1,5 m. Theo kế hoạch, cây cầu kính đang chuẩn bị xác lập kỷ lục thế giới này sẽ được mở cửa đón du khách vào đúng dịp 30/4 này.

Việc khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng cây cầu kính lớn nhất thế giới tại Sơn La sẽ là biểu tượng và niềm tự hào của Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng. Đặc biệt, là điểm nhấn tạo sức lan tỏa đưa du lịch Sơn La ngày càng phát triển.