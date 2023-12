Cây cầu 'không phải để đi mà để hôn nhau' của Việt Nam được báo Mỹ ca ngợi

Bài viết với tựa đề "Vietnam’s new bridge is for kissing, not for crossing" (tạm dịch: Cây cầu mới của Việt Nam là để hôn nhau chứ không phải để băng qua) được đăng tải trên CNN để nói về cây Cầu Hôn (Kiss Bridge) vừa chính thức được khánh thành hôm 22/12 ở Phú Quốc.