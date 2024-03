Cây đỗ quyên Rhododendron arboreum có thể phát triển rất cao, thường cao từ 1-7m, cây non có hình dạng cây bụi nhỏ, cành lá xanh tươi, hoa xum xuê, cây lớn hơn có thể phát triển thành cây lớn, cành khỏe, hoa đẹp.

Loài hoa này nở rực rỡ vào mùa xuân. Hàng ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc trên vách đá, rực rỡ mềm mại như mây đỏ, gió núi nhẹ nhàng vuốt ve, hương thơm theo mây và sương làm say lòng tiên cảnh.

Mọi người thường biết đến Rhododendron arboreum với màu đỏ đặc trưng nhưng thực ra, loài hoa này có cả màu đỏ đậm, trằng hồng, oải hương và vàng sậm.

Thời kỳ ra hoa của Rhododendron arboreum cũng tương tự như hoa đỗ quyên khác, nở rực rỡ vào tháng 3 mùa xuân, thắp sáng núi rừng.

Cây cảnh này cũng có thể trồng trong sân vườn hoặc sườn ven hồ, trồng thành cụm, tạo ra nhiều cảnh quan đẹp, khi nở hoa có thể cho bạn một "bữa tiệc thị giác" ngoạn mục.

Có thể nói cây cảnh này có thể đánh bại các loài đỗ quyên khác với dáng vẻ lộng lẫy của mình.

Theo Trung tâm Thực vật Việt Nam, tại Việt Nam, đỗ quyên Rhododendron arboreum phân bố ở Lào Cai (Sapa), Nghệ An, Hà Tĩnh. Cây to, cao 1-8m; hoa hồng hay đỏ, đôi khi trắng, có đốm tía, to.

Cây cảnh này mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 1800- 2200m, ra hoa tháng 3-5, có quả tháng 9-11. Cây có hoa đẹp, có thể trồng riêng hay thành đám làm cảnh, trồng rừng phong cảnh.

Trong phong thủy, cây cảnh này là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc. Ảnh minh họa sciencephotogallery

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh đỗ quyên

Đỗ quyên được mệnh danh là "hoa mỹ nhân" thể hiện địa vị, thân phận của nó trong dân gian. Nó là một loài hoa rất phổ biến, được nhiều người ưa thích.

Trong phong thủy, cây cảnh này là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc. Bên cạnh đó, cây cảnh còn có khả năng xua đuổi vận đen, xui xẻo và thu hút những năng lượng tích cực.

Cây cảnh "nghiêng nước nghiêng thành", nở ngàn hoa rực rỡ, xua đuổi vận đen, thu hút tài lộc- Ảnh 7.

Trong cuộc sống, cây cảnh đỗ quyên là đại diện cho niềm vui và sự hạnh phúc. Ảnh minh họa euttaranchal