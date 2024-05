Cây cảnh chỉ nhà giàu mới trồng, lớn nhanh như thổi, cành khỏe, lá to, 'xòe tay' đón lộc tứ phương

Giữ một số cây cảnh trong nhà không chỉ trông đẹp mà còn làm cho không khí trong lành hơn. Vì vậy, nhiều người thích trồng những loại cây xanh phát triển mạnh mẽ.

Nhưng bạn không thể trồng cây cảnh trong nhà một cách mù quáng. Có 1 số cây xanh chỉ có nhà giàu mới nên trồng.

Lý do đơn giản là nhà giàu nhà cao rộng, những cây cảnh phát triển như vũ bão này mới có điều kiện để "vươn tay duỗi chân".



Nếu nhà bạn không đủ rộng, những cây cảnh này sẽ nhanh chóng chạm nóc, che chắn hết ánh sáng vào nhà bạn.

Chẳng hạn như 10 loại cây cảnh dưới đây

1. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) có những phiến lá to và xanh tươi, cực kỳ ấn tượng. Khi lá lớn lên sẽ tách ra những lỗ nhỏ giống như lưng rùa lại giống như phiến pho mai xanh khổng lồ.



Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Ảnh minh họa SH

Cây cảnh này còn chịu bóng rất tốt nên rất thích hợp trồng trong nhà nên đã trở thành loài cây trồng ưa bóng râm nổi tiếng trên Internet.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.



Cây cảnh này có bộ rễ trên không phát triển tốt nên nó sẽ nhanh chóng lấp đầy ngôi nhà nhỏ. Ảnh minh họa Toutiao

Tuy nhiên, trầu bà lá xẻ là một loại cây khổng lồ và phát triển nhanh chóng. Nó có thể nhanh chóng vươn tới mái nhà sau một thời gian bạn trồng nó.

Cây cảnh này có bộ rễ trên không phát triển tốt nên nó sẽ nhanh chóng lấp đầy ngôi nhà nhỏ của bạn. Nếu bạn không đủ giàu, nhà không đủ lớn thì có lẽ không nên trồng trầu bà lá xẻ.

2. Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân



Trầu bà thanh xuân (Philodendron bipinnatifidum) cũng tương tự như trầu bà lá xẻ, là một loại cây xanh rất nổi tiếng trên mạng. Lá cây to bản, xanh bóng. Lá xẻ thùy sâu tựa chân vịt, bẹ lá lớn ôm thân. Hoa của cây dạng mo nhỏ.



Theo phong thủy, trầu bà thanh xuân được xem là loài cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Ảnh minh họa Toutiao

Loại cây cảnh này tuy để ngắm lá nhưng lá cây vô cùng duyên dáng, thanh thoát, xanh mướt, chịu bóng râm, rất dễ nuôi. Dù được đặt trong nhà hay trong khu vườn nhỏ của bạn thì cây cảnh này đều nổi bật, độc đáo, tươi tốt và đẹp mắt.

Ngoài ra, thân cây của nó sau khi rụng các phiến lá sẽ tạo thành hoa văn như vảy rồng, thân già uốn lượn và như thân rồng, những phiến lá có thùy như những chiếc sừng rồng khiến nó càng giá trị trang trí đồng thời cũng có ý nghĩa phong thủy rất tốt.

Theo phong thủy, trầu bà thanh xuân được xem là loài cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Sự sum sê của tán lá giúp gia chủ thịnh vượng hơn về tài chính.



Tuy nhiên, giống như trầu bà lá xẻ, trầu bà thanh xuân phát triển nhanh, Ảnh minh họa Toutiao