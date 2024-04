Cầu vượt biển dài nhất miền Trung dần lộ diện

Dự án tuyến đường ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa biển Thuận An nối xã Hải Dương với phường Thuận An (thành phố Huế) giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh này làm chủ đầu tư.

Công trình có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 3/2022, thực hiện với thời gian 3 năm. Quy mô tuyến dài gần 8km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km, mặt cắt ngang tuyến 26m, bề rộng 20m.

Phối cảnh cầu vượt cửa biển Thuận An. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, với nhịp chính dài 218m, cao 40m. Đây cũng là nhịp cầu dầm - cáp hỗn hợp dài và cao nhất cả nước hiện nay.

Tháp cầu có chiều cao 32m, được thiết kế dạng chữ A phía trên tạo mỹ quan cho công trình. Chiều cao từ mặt nước lên đến đỉnh tháp là 72m (Ảnh: Chủ đầu tư).

Đến nay, gần 2 năm sau ngày khởi công, hình hài dự án đã lộ diện. Riêng cầu đã thi công đạt hơn 50% kế hoạch. Trong đó hai trụ chính T27 và T26 là những hạng mục khó nhất, nằm giữa biển đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch.

Các hạng mục trên mặt biển cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án được đánh giá có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tốt nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.