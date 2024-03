'Cậu út' nhà Michael Jackson đưa bà nội ra tòa vì bất đồng tài chính

Người con trai út của "ông vua pop" Michael Jackson - Bigi Jackson (22 tuổi) - đã đưa bà nội - Katherine Jackson (93 tuổi) - ra tòa, vì những bất đồng trong vấn đề chi tiêu tiền bạc thuộc vào khối tài sản do cha ruột của cậu để lại.

Bigi đề nghị tòa án đưa ra lệnh cấm chính thức đối với bà Katherine trong việc sử dụng tiền bạc thuộc vào khối tài sản do cha cậu để lại vào các hoạt động kiện tụng mà bà đang theo đuổi.



Bigi Jackson đang ở tuổi 22 (Ảnh: New York Post).

Đơn này vừa được phía Bigi đưa ra tòa nhằm chấm dứt việc bà Katherine có nguồn hỗ trợ tài chính để tiếp tục việc theo đuổi hoạt động kiện tụng tiêu tốn tiền bạc.

Hiện tại, bà Katherine phản đối cách một số bên liên quan xử lý gia tài âm nhạc do con trai bà để lại. Để can thiệp và khiến mọi việc diễn ra theo đúng mong muốn của bản thân, bà Katherine đã kiện các bên này ra tòa. Chi phí theo đuổi kiện tụng được bà lấy từ nguồn tiền thuộc vào khối tài sản do con trai Michael Jackson để lại.

Về Bigi Jackson, cậu ra đời hồi năm 2002 bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Danh tính người mẹ của cậu chưa bao giờ được tiết lộ. Khi cha ruột qua đời, Bigi mới 7 tuổi. Dù vậy, những cảm nhận của cậu về cha vẫn rất sâu sắc.