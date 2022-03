Cấu trúc an ninh châu Âu thay đổi sau sự kiện Nga tấn công Ukraine

Phía Nga chắc chắn cũng không mong muốn điều đó bởi NATO vẫn là một khối quân sự hùng mạnh. Do đó, với các quốc gia đã nằm trong NATO thì điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể vẫn là một bảo đảm tương đối vững chắc. Tuy nhiên, các nước khác như Moldavia, Gruzia hay Phần Lan, Thụy Điển thì đang lo ngại hơn, đặc biệt là Moldavia và Gruzia. Hai quốc gia này chưa phải thành viên NATO và đồng thời trong nội bộ cũng đang có những lực lượng ly khai thân Nga, vì thế lo ngại an ninh của Moldavia và Gruzia là có cơ sở. Hai nước này cũng thể hiện ý muốn gia nhập NATO rất rõ nhưng qua những gì đang diễn ra tại Ukraine và tại chính Gruzia vào năm 2008 thì có thể thấy, cả Nga lẫn NATO đều sẽ không để kịch bản này sớm xảy ra.

Trong số những quốc gia lân cận Ukraine hoặc nằm trong không gian Xô Viết cũ, đa số đã gia nhập NATO và các quốc gia này đang kêu gọi sự hỗ trợ an ninh lớn từ NATO nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột từ Ukraine lan sang. NATO cũng đã có những động thái tương đối mạnh mẽ nhằm trấn an các quốc gia này, như Ba Lan, Romania, 3 nước Baltic.

Sau sự kiện Ukraine, các nước Đông Âu thuộc không gian Xô Viết cũ, các nước Baltic, các nước đang theo đường lối trung lập như Phần Lan, Thụy Điển hiện đều không cảm thấy an toàn khi cấu trúc an ninh châu Âu với hàng loạt thỏa thuận đã bị phá vỡ.

Đặc biệt, Phần Lan được xem là một mô hình điển hình cho việc giữ được sự trung lập, quan hệ tốt với cả Nga (trước đây là Liên Xô) lẫn các nước phương Tây, vẫn phát triển được mô hình kinh tế tự do cho riêng mình. Tuy nhiên, sự kiện Ukraine cũng đang khiến cả Phần Lan lẫn Thụy Điển phải cân nhắc nhiều hơn bao giờ hết về việc gia nhập NATO. Các tranh luận này hiện đang rất nóng tại Phần Lan và Thụy Điển và các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, quan điểm của người dân hai nước đang thay đổi rất nhanh.

Tại Phần Lan, cách đây 1 tháng vẫn chỉ có khoảng 28% người dân muốn gia nhập NATO nhưng cuộc thăm dò đầu tuần này của kênh truyền hình YLE cho thấy, con số này đã tăng lên 52%, cũng là lần đầu tiên đa số dân Phần Lan muốn gia nhập NATO. Tại Thụy Điển, con số này, theo khảo sát hôm 27/02 của kênh SVT cũng là 41%, cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Nga cũng đã phát đi cảnh báo rằng nếu hai nước này, đặc biệt là Phần Lan, gia nhập NATO thì sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị. Do đó, các lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển cũng sẽ phải cân nhắc rất kỹ.

Châu Âu buộc phải thiết kế lại một cấu trúc an ninh khu vực mới?

Một số ý kiến cho rằng, toàn bộ cấu trúc an ninh tại châu Âu, vốn được xây dựng từ hơn 3 thập kỷ qua sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, đang đổ vỡ. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự đổ vỡ này đang được thể hiện ở Ukraine, đó là các nước phương Tây và Nga đã không thể dung hòa được lợi ích của nhau, không lắng nghe các quan ngại của nhau, cụ thể là việc NATO đã mở rộng quá ồ ạt sang phía Đông, bất chấp các cam kết với Nga trong nhiều năm qua, khiến Nga cảm thấy bị đe dọa an ninh nghiêm trọng. Do đó, một cấu trúc an ninh mới sau này chắc chắn sẽ phải nhận thức được bài học vô cùng đắt giá này.

Nhưng, việc thảo luận về một cấu trúc an ninh mới đảm bảo hòa bình lâu dài tại châu Âu có lẽ không phải là việc thích hợp vào thời điểm này. Quan hệ Nga - phương Tây đã đổ vỡ hoàn toàn, hai bên hiện nay chỉ còn thiếu mỗi việc là xung đột quân sự trực diện. Phương Tây đã tung ra các lệnh trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga và cũng đã công khai tuyên bố muốn đánh sập nền kinh tế Nga để buộc Nga phải trả giá cho hành động quân sự tại Ukraine.

Về phần mình, Nga cũng đã đưa ra lựa chọn, đó là hành động quyết liệt, bất chấp các chỉ trích từ thế giới, các rủi ro bị bao vây, cô lập, để xác lập lại vùng ảnh hưởng của mình, lập lại trật tự an ninh mới. Do đó, tương lai lâu dài tại châu Âu sẽ là sự đối đầu thậm chí có thể gay gắt hơn cả thời Chiến tranh Lạnh. Đây là một sự kiện lịch sử, một sự đổ vỡ toàn diện của an ninh châu Âu và hậu quả của nó sẽ còn rất dài. Vẫn chưa thể biết đến khi nào thì phương Tây và Nga mới có thể ngồi lại với nhau để đối thoại về một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu.