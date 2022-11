Câu trả lời của Tổng thống Biden cho “cái giá” về kinh tế của xung đột ở Ukraine

Sự kết hợp giữa các lệnh trừng phạt của phương Tây và đòn đáp trả của Nga đã khiến giá năng lượng và lương thực toàn cầu tăng, làm trầm trọng hóa tình trạng lạm phát và gây sụt giảm tăng trưởng toàn cầu. Cú sốc dầu mỏ do cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy giá xăng dầu trung bình ở Mỹ lên hơn 5 USD/gallon vào tháng 6, trước khi giảm dần vào tháng 7 và tháng 8.

Cuộc xung đột hiện nay là một cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với Ukraine nhưng cũng khiến "thế giới phải trả giá đắt", Gita Gopinath, Phó Tổng giám đốc điều hành thứ nhất, Quỹ Tiền Tệ quốc tế (IMF) cho hay. Ông nhận định: "Chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn thậm chí cả khi xung đột ở Ukraine không leo thang nghiêm trọng".

Ông cũng đánh giá: "Một nhận định chung mà mọi người đều rút ra là cuộc xung đột này cần kết thúc bởi những hậu quả với nền kinh tế sẽ rất lớn".

Áp giá trần dầu mỏ Nga là câu trả lời của chính quyền ông Biden

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden nhất trí rằng cách tốt nhất để thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu trong những tháng tới là thúc đẩy cuộc xung đột đi đến hồi kết - điều mà Tổng thống Biden nhiều lần cho rằng phải dựa trên những điều khoản của Ukraine.

Trong khi đó, các quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết, trọng tâm của nỗ lực hạn chế tối đa tổn thất về kinh tế là kế hoạch áp giá trần dầu mỏ Nga. Tổng thống Biden đã thúc đẩy ý tưởng trên nhiều tháng nay qua các cuộc đàm phán xuyên lục địa với mục tiêu là hàng triệu thùng dầu Nga vẫn được xuất ra thị trường toàn cầu nhưng sẽ bị giảm giá nhằm làm giảm doanh thu của Moscow.

Các tàu chở dầu ở ngoài khơi Nakhodka, một thành phố cảng của Nga. Ảnh: Reuters

Ngày 28/11, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nhận định với báo giới rằng, cuộc xung đột ở Ukraine có "tác động rất nghiêm trọng và to lớn đến nền kinh tế", đồng thời nhận định, "đó là lý do tại sao chúng ta cần áp giá trần dầu mỏ Nga".