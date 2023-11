Cầu thủng sàn, hàng loạt lan can dọc các sông ở Hà Nội gãy đổ, xuống cấp

Khu vực phố Kim Ngưu, hàng chục mét lan can chạy dọc sông Kim Ngưu hoen gỉ, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

Một số vị trí bờ sông xảy ra tình trạng sụt lún kéo theo lan can nghiêng đổ.

Không chỉ hệ thống lan can hư hỏng, xuống cấp mà cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Kim Ngưu (đoạn đối diện số nhà 475 phố Kim Ngưu) cũng trong tình trạng tương tự. Người dân mỗi khi đi qua cây cầu này luôn bất an, phải đi sát thành cầu để đảm bảo an toàn.

Cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Kim Ngưu đã hư hỏng phần mặt cầu, phải che vá tạm bằng những tấm thép lớn.

"Ngày nào em cũng đi qua cây cầu này để đến trường, mỗi lần đi qua đều cảm thấy lo lắng vì cầu đã hư hỏng nhiều chỗ", Hoàng Phúc (học sinh lớp 9, trường THCS Quỳnh Mai chia sẻ.