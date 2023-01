Cầu thủ Việt Nam gửi lời tri ân tới huấn luyện viên Park Hang-seo

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bày tỏ: "5 năm là một chặng đường dài của đời cầu thủ. Thật may mắn 5 năm qua đã được theo thầy. Cảm ơn thầy đã đến và đồng hành cùng tuyển Việt Nam. Việt Nam yêu thầy".

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng gửi lời tri ân tới người thầy của mình: "Thật may mắn và tự hào khi được góp mặt trong một hành trình 5 năm đầy cảm xúc thăng trầm cùng thầy, cùng ban huấn luyện và đồng nghiệp. Chúc cho chúng ta sẽ luôn có thật nhiều sức khoẻ để gây dựng lên nhiều kỳ tích hơn nữa".

Hậu vệ Hồ Tấn Tài bày tỏ sự tiếc nuối: "Cuộc vui nào cũng đến lúc chia xa. Chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp! Thank you Coach Par Hang-seo. Một đời bình an!".

Trong khi đó, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy cũng gửi lời cảm ơn huấn luyện viên Park vì tất cả và chúc người thầy của mình có nhiều sức khoẻ, thành công trên con đường mới.

Tuyển Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng vào ngày 31.1.