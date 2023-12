Cầu thủ Việt kiều thể hiện thế nào ở đội tuyển Việt Nam?

Cũng vì thế mà họ trở về Việt Nam, với mong muốn tìm kiếm một bước ngoặt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở V.League không dễ dàng như cách mà nhiều cầu thủ Việt kiều suy nghĩ. Trình độ của họ chỉ ngang và thậm chí là thấp hơn so với những đồng nghiệp trong nước.

Những Keven Huy Nguyễn (Mỹ), Viktor Lê (Nga), Phạm Thanh Tiệp (Slovakia), Lương Nguyên Bảo (Czech), Nguyễn Như Đức Anh (Đức), Ryan Hà (Pháp), Steven Đặng (Mỹ), Vicent Trọng Trí (Pháp)… hay thậm chí là Martin Lò (Australia), dù được đào tạo ở những nền bóng đá phát triển hơn so với Việt Nam, nhưng thực tế họ không có chỗ đứng hoặc chỉ chơi bóng ở giải hạng thấp, phong trào tại quốc gia mà mình đang sinh sống.

Ông Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam từng sang nước ngoài để theo dõi trực tiếp màn trình diễn của một số cầu thủ Việt kiều. Nhưng chính nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng phải thừa nhận, thực tế các cầu thủ này không hơn về trình độ so với những học trò mà ông huấn luyện lúc bấy giờ.

Ông Philippe Troussier là mẫu huấn luyện viên rất cởi mở trong việc tạo điều kiện cho cầu thủ Việt kiều chơi bóng ở cấp độ U23 và đội tuyển Việt Nam. Ông trao cơ hội cho Andrej Nguyễn An Khánh thử sức 2 lần nhưng đều không đạt.

Andrej Nguyễn An Khánh không đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên Troussier tại tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Trong 2 mùa giải 2023 và 2023-2024, VFF đã tạo cơ chế để các câu lạc bộ thu hút nguồn lực gốc Việt hay Việt kiều. Nhưng thực tế, những đóng góp của nhóm cầu thủ này cho câu lạc bộ chủ quản không quá lớn, nếu đối chiếu với nhóm ngoại binh và nội binh.

Một số đội bóng thậm chí còn chẳng mặn mà đến việc tuyển mộ cầu thủ Việt kiều. Viettel, Hà Nội FC, Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Bình Dương là điển hình như thế.Có chăng, 2 trường hợp tiêu biểu nhất, khác biệt so với phần còn lại là thủ môn Filip Nguyễn của Công an Hà Nội và Patrik Lê Giang của TPHCM. Họ thật sự đóng góp lớn vào thành tích của 2 đội bóng trên những thang mục tiêu khác nhau. Và đó cũng là những gương mặt tiềm năng hiếm hoi có thể đủ lực để lên đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.