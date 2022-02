Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thưởng đặc biệt sau khi vô địch U23 Đông Nam Á?

Trong khi đó, trung vệ Trần Quang Thịnh nhận được bằng khen từ Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Ngoài ra, 2 cầu thủ Hoàng Văn Toản và Bùi Anh Thống nhận được giấy khen từ từ Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an, vì thành tích nổi bật khi khoác áo U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á. Lúc này, Quang Tịnh, Anh Thống và Văn Toản đang là thành viên của đội Công an Nhân dân thi đấu tại giải hạng Nhất.

Thủ môn U23 Việt Nam Đặng Tuấn Hưng thi đấu cho Phố Hiến tại giải hạng Nhất 2022. Ảnh: CLB Phố Hiến