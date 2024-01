Cầu thủ Trung Quốc bị đạp xước mặt, trọng tài vẫn làm ngơ

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh cầu thủ Trung Quốc bị đạp rách mặt.

Trọng tài gây ra nhiều tranh cãi ở Asian Cup 2023. Trận đấu giữa Lebanon và Trung Quốc (hòa 0-0) cũng có tình huống như vậy.