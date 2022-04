Cầu Thủ Thiêm II sẽ khánh thành dịp lễ 30/4

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin tình hình COVID-19 trên địa bàn TP.HCM vào đầu tháng Tư, ông Bùi Hòa An - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải - cho biết, Sở sẽ phối hợp cùng với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và tổ chức thông xe cho cầu Thủ Thiêm II vào ngày 30/4 tới. Đồng thời sẽ tái lập mặt đường Tôn Đức Thắng trước khi khánh thành cầu.

Nhánh N1: dài 195m, rộng 7m cho hai làn xe chạy từ Quận 1 sang Quận 2. Bắt đầu từ Công trường Mê Linh, chạy dọc đường Tôn Đức Thắng cập theo sông Sài Gòn. Từ đó kết nối vào cầu chính.

Nhánh N2: dài 193m, rộng 7m cho hai làn từ Quận 2 sang Quận 1. Chạy dọc theo nhánh chính phía Q.1 kết nối xuống đường Tôn Đức Thắng trước nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn và Tôn Đức Thắng.

Nhánh N2 kết nối xuống đường Tôn Đức Thắng trước nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn và Tôn Đức Thắng

Gia đình anh Bùi Công Trường dừng xe dạo mát trên cầu

Bắt gặp gia đình anh Bùi Công Trường, nhà ở Q.Bình Thạnh đạp xe tập thể dục và dạo mát trên cầu, anh Trường phấn khởi cho biết, hàng ngày đều đạp xe ngang đây tập thể dục; thấy cây cầu “lớn lên” từng ngày trong lòng không khỏi mừng vui. Chỉ mong cầu sớm khánh thành, thông xe nối đôi bờ TP.Thủ Đức và TP.HCM cho bà con đi lại thuận tiện, giảm bớt kẹt xe và tạo cảnh quan đẹp cho thành phố.

Về mặt thiết kế, tôi chấm điểm cầu Thủ Thiêm II đứng hạng 3 sau cầu dây văng Phú Mỹ và cầu nhịp vòm Phạm Văn Đồng, tuy nhiên xét về tổng thể cảnh quan 2 bên bờ kết hợp lại thì cầu Thủ Thiêm II xứng đáng xếp hạng nhứt, anh Trường vui vẻ thả “like” và tấm tắc khen.

Nhánh N1 và N2 đã thi công xong phần kết cấu bê tông và thành lan can hai bên

Hướng về TP. Thủ Đức đã được trải thảm nhựa và mở rộng thêm các tuyến đường giao thông kết nối

Cảnh quan cầu Thủ Thiêm II (cầu Ba Son) nhìn từ công viên Bạch Đằng

Cầu Thủ Thiêm II có tổng vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng, nối Q.1 với TP.Thủ Đức. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối giao thông giữa trung tâm đô thị TP.HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội TP.Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Dự kiến lễ khánh thành diễn ra lúc 7g sáng thứ Bảy ngày 30/4 tại vị trí trụ tháp S2. Sở Giao thông Vận tải, UBND quận 1, UBND TP.Thủ Đức, Công an thành phố, lực lượng Thanh niên xung phong được giao phối hợp nhà đầu tư chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.